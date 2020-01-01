На конкурсе по выбору главы Соликамска заявились бывший и действующий мэры Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 1 февраля, завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по выбору главы Соликамского городского округа.

Заявки направили действующий глава территории Алексей Федотов, бывший глава Соликамска, а ныне президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков, специалист по закупкам Соликамского автодорожно-промышленного колледжа Илья Мальцев, депутат Александровской думы Дмитрий Мельчаков, вице-спикер думы округа Евгений Гааг, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе, замглавы администрации округа Вадим Черенков, начальник финансового управления горадминистрации Игорь Савинов, тренер-преподаватель школы самбо, директор ООО «Спорт Тур» Владислав Сидоров, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-Баскет», депутат Березниковской думы Алексей Пегушин.

Конкурс намечен на 16 февраля. После того, как комиссия из числа местных и краевых представителей выберет двух фаворитов, главу определит местная дума.

Соликамский городской округ появился в 2018 году после слияния Соликамска и Соликамского района. Главой территории стал мэр города, выходец с АО «Соликамскбумпром» Алексей Федотов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.