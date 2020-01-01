В финал конкурса по выборам главы Соликамска вышли действующий мэр и его главный конкурент из «Уралкалия»
Выбор будет сделан между Алексеем Федотовым и Евгением Самоуковым
Во вторник, 16 февраля, конкурсная комиссия выбрала двух главных претендентов на пост главы Соликамска. Ими стали действующий глава территории, выходец с АО «Соликамскбумпром» Алексей Федотов и начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков.
Напомним, на участие в конкурсе заявились 11 человек.
На этапе документальной проверки отсеялся бывший глава Соликамска, а ныне президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков: он предоставил неполный пакет документов.
Ещё двое — вице-спикер думы округа Евгений Гааг и директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе — сняли свои кандидатуры накануне конкурса.
Таким образом, окончательное решение по выбору главы в округе остаётся за местной думой. Заседание намечено на 26 февраля. Отметим, что большинство мест в ней сегодня занимают представители «Уралкалия».
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