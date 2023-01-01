Максим Артамонов В Соликамске случились новые аварии на сетях теплоснабжения Жители трёх микрорайонов частично остались без тепла Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Соликамске произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. В результате ЧП микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков частично остались без тепла. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Зампред регионального правительства по вопросам ЖКХ провёл оперативный штаб по ликвидации коммунальной аварии.

«Аварийные бригады работают без остановки по устранению прорыва, будет усиление. Сейчас необходимо выстроить коммуникацию между ресурсоснабжающей компанией и УК, обслуживающей дома», — сообщил Махонин.

Жителям, дома которых остались без тепла, при необходимости раздают обогреватели.

Главе округа и краевого блока ЖКХ поручено устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой.





Напомним, 12 декабря в Соликамске произошла авария на тепломагистрали по ул. Кузнецова. Из-за этого был снижен температурный режим в отдельных домах. Большую часть потребителей, попавших в зону отключения тепла, удалось переключить на снабжение от другой котельной. Но в семи МКД батареи всё же остыли (ул. Кузнецова, 6 и 8, ул. Советская, 53 и 55, ул. Набережная, 93 и 95, ул. Всеобуча, 78). Вечером 13 декабря власти отчитались о ликвидации этой аварии.

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