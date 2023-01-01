Аварию на тепловых сетях в Соликамске обещают устранить к 13 часам Без отопления всю ночь провели жители семи многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

В Соликамске Пермского края продолжается устранение порыва на теплотрассе. Выяснилось, что авария произошла на сетях по ул. Кузнецова. Над её устранением работают две аварийные бригады, привлечены четыре единицы спецтехники. Как сообщили в минЖКХ региона, «все необходимые материалы и средства для устранения ЧП имеются, вопрос находится на контроле министерства».

По информации администрации округа, большую часть потребителей, которые попали в зону отключения тепла, удалось переключить на снабжение от другой котельной — БИС-2. Но семь многоквартирных домов остаются отключены. В мэрии уточнили, что речь идёт о домах по адресам: ул. Кузнецова, 6 и 8, ул. Советская, 53 и 55, ул. Набережная, 93 и 95, ул. Всеобуча, 78, а также о социально значимых объектах, магазинах, административных зданиях. Специалисты УК проводят поквартирный обход для контроля температуры в жилых помещениях.

По предварительным оценкам, срок устранения аварийной ситуации — 13.00.

Напоминаем, 12 декабря в Соликамске произошла авария на тепломагистрали, из-за чего был снижен температурный режим в отдельных домах.

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