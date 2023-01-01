В Соликамске многоквартирные дома остались без отопления Аварийная бригада ищет место порыва теплосети Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

Соликамское МУП «Теплоэнерго» сообщило о понижении теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения. В связи с этим, понизилась температура в батареях у жителей 3-й микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центра Соликамска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Краевые власти подтвердили, что в Соликамске на теплосетях произошёл порыв, как только его место определит аварийная бригада, начнётся устранение инцидента.

«Ситуация с частичным отключением теплоснабжения в Соликамске на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края», — добавили чиновники.

Телефон диспетчера Соликамское МУП «Теплоэнерго»: 8 (34253) 7-22-55. Справочную информацию также можно уточнить по телефону ЕДДС Соликамского ГО 8(34253)4-87-21.

По данным ГИС-метео, этой ночью в Соликамске ожидается -20...-22 градуса.





















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