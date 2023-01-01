Губернатор Прикамья анонсировал большую проверку МУП «Теплоэнерго» в Соликамске Предприятие три года не занималось обновлением теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края на встрече с редакторами СМИ прокомментировал ситуацию с аварией на теплосетях в Соликамске на прошлой неделе.

Дмитрий Махонин отметил, что ему не понятна реакция главы города Евгения Самоукова, который разместил в своём тг-канале пост с угрозами жителям, написавшим эмоциональные комментарии «с оскорбительной лексикой» в адрес властей во время масштабной коммунальной аварии.

«Странно, конечно, по-моему, перегорел немножко человек. На мой взгляд, надо было бы извиниться перед людьми за доставленные неудобства, потому что по факту людям вообще без разницы, кто там — МУП, ГУП... «Тепло дайте нам!» — отметил губернатор. — Главе надо задуматься, что писать, что говорить!»

Махонин также сообщил, что несколько лет требовал от главы и МУП «Теплоэнерго» заняться поиском инвестиций: «У них три года нет инвестиционной программы, они три года фактически не перекладывают сети».

Губернатор отметил, что была возможность «заявиться» в федеральное инфраструктурное меню, но соликамские власти не захотели этого сделать. Теперь МУП ждёт большая проверка минЖКХ.

Напомним, с 12 по 15 декабря в Соликамске произошло несколько порывов на теплосетях, оставивших около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности, а главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор.

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