Мэр Соликамска пригрозил замерзающим горожанам полицией за оскорбление чиновников Поделиться Твитнуть

Евгений Самоуков / фото: solokrug.ru

Глава Соликамского округа Евгений Самоуков пригрозил горожанам полицией. Так чиновник отреагировал на эмоциональные комментарии некоторых жителей, критиковавших власть во время масштабной коммунальной аварии, оставившей некоторые районы Соликамска без отопления. Об этом пишет «Рифей».

«Проводится сбор и анализ недостоверной информации о деятельности администрации и «Теплоэнерго», комментариев с оскорбительной лексикой», — сообщил мэр и пообещал, что все собранные материалы будут переданы в полицию для привлечения виновных к административной ответственности. Нарушителям грозят штрафы до 10 тыс. руб.

Самоуков также призвал соликамцев оставаться вежливыми и отметил готовность администрации к диалогу.

Напомним, с 12 по 15 декабря в Соликамске произошло несколько порывов на теплосетях, оставивших около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности, а главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор.





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