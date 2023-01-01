Замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ снят с должности Главе города объявлен выговор Поделиться Твитнуть

В Соликамске произошёл порыв на теплосетях / фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Заместитель главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрей Рыков покидает должность. Сегодня его последний рабочий день. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья.

Дмитрий Махонин пояснил, что кадровое решение связано с коммунальными авариями на теплосетях в Соликамске (на прошлой неделе около тысячи жителей несколько суток оставались без отопления).

«Последствия аварии могли быть не такими масштабными. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди, — написал губернатор. — Главное, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Будет проведена полная проверка деятельности, включая хозяйственную, предприятия «Теплоэнерго». Главе дал указание навести порядок в работе — в противном случае в следующий раз кадровые выводы будут жёстче».

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