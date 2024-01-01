Глава Кунгура рассказал о причинах крупной аварии на теплосетях 31 декабря
Без отопления остались жители семи многоквартирных домов
Глава Кунгурского округа Прикамья Вадим Лысанов прокомментировал причины крупной коммунальной аварии, которая оставила без отопления семь многоквартирных домов в микрорайоне Черёмушки.
«Теплосети ветхие, многие были построены в советское время и десятилетиями не ремонтировались, — пояснил градоначальник в своём телеграм-канале. — Для того чтобы заменить все проблемные участки теплотрассы, нужны миллиарды. Столько денег в бюджете округа не было за все его два года существования. Необходимо делать это планово и привлекать федеральные средства. Цель перед командой поставлена, будем к ней идти».
Вадим Лысанов также поблагодарил сотрудников компании «Тимсервис», которые устраняли коммунальную аварию при температуре ниже -20 градусов, а также жителей Кунгура за понимание и моральную поддержку. По словам градоначальника, горожане приносили работникам аварийной бригады горячий чай, бутерброды, печенье.
В течение нескольких часов ресурсоснабжающей организации «Тимсервис» удалось заменить 9-метровый участок трубы. Подачу отопления в жилые дома восстановили к вечеру 31 декабря.
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