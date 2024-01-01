Глава Кунгура рассказал о причинах крупной аварии на теплосетях 31 декабря Без отопления остались жители семи многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Вадима Лысанова

Глава Кунгурского округа Прикамья Вадим Лысанов прокомментировал причины крупной коммунальной аварии, которая оставила без отопления семь многоквартирных домов в микрорайоне Черёмушки.

«Теплосети ветхие, многие были построены в советское время и десятилетиями не ремонтировались, — пояснил градоначальник в своём телеграм-канале. — Для того чтобы заменить все проблемные участки теплотрассы, нужны миллиарды. Столько денег в бюджете округа не было за все его два года существования. Необходимо делать это планово и привлекать федеральные средства. Цель перед командой поставлена, будем к ней идти».

Вадим Лысанов также поблагодарил сотрудников компании «Тимсервис», которые устраняли коммунальную аварию при температуре ниже -20 градусов, а также жителей Кунгура за понимание и моральную поддержку. По словам градоначальника, горожане приносили работникам аварийной бригады горячий чай, бутерброды, печенье.

Напомним, авария на теплотрассе в Кунгуре 31 декабря оставила без тепла и горячей воды дома по адресам: ул. Пролетарская, 11, ул. Степана Разина 17, 54, 56, ул. Попкова 19, 21, ул. Голованова, 45. После обнаружения места порыва начались раскопки, была изменена схема движения общественного транспорта.

В течение нескольких часов ресурсоснабжающей организации «Тимсервис» удалось заменить 9-метровый участок трубы. Подачу отопления в жилые дома восстановили к вечеру 31 декабря.

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