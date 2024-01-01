Алёна Бронникова Мэр Соликамска Евгений Самоуков может покинуть должность до конца апреля Он возглавляет округ с 2021 года Поделиться Твитнуть

Евгений Самоуков / фото: solokrug.ru

Действующий глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков может покинуть кресло мэра. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информированный источник, отставка может состояться до конца следующей недели — 28 апреля.

На запрос издания в администрации округа не ответили. При этом ранее близкие к региональным властям источники допускали возможные кадровые перестановки в Косинском, Кунгурском и Соликамском округах.

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. После этого заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова, который проработал в мэрии 13 лет, уволили, а Евгению Самоукову объявили выговор. Глава округа после этого в своём telegram-канале пригрозил критиковавшим власть горожанам полицией. Губернатор Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ отметил, что ему не понятна реакция мэра, и добавил, что надо было извиниться перед людьми за доставленные неудобства. Также коммунальные аварии минувшей зимой происходили и в других муниципалитетах края, в том числе в Кунгуре.

Евгений Самоуков был утверждён на должность главы Соликамского округа в 2021 году. Ранее он возглавлял сильвинитовую обогатительную фабрику СКРУ-1 ПАО «Уралкалий».

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