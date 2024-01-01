Алёна Бронникова Власти Прикамья намерены решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2024 года Завершения долгостроев ожидают более 1,5 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае до конца 2024 года планируется решить проблемы всех обманутых дольщиков. По словам заместителя министра строительства Фаины Минх, на 16 апреля в реестре проблемных домов находятся девять объектов.

«Мы по большому счёту для себя ставим задачу исключить все объекты из реестра проблемных и к концу года выйти, скажем так, с чистым списком о том, что у нас не осталось больше ни одного обманутого дольщика, права которого ещё не восстановлены», — сообщила чиновница на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Пермского края.

На данный момент в Перми возводятся восемь долгостроев. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Более 1,5 тыс. дольщиков получат в этом году ключи от своих квартир.

Два четырёхэтажных дома по ул. Теплогорской, 20 и 22 будут вводиться в судебном порядке, так как дольщики признали право собственности почти на все квартиры в доме, и применение федерального механизма восстановления прав оказалось почти невозможным. Достройка велась за счёт пермских инвесторов, все работы сейчас завершены, подготовлен технический отчёт о готовности здания к эксплуатации, и планируется, что в течение второго квартала собственники смогут зарегистрировать права на недвижимость.

На стадии итоговой проверки находятся дома ЖК «Весна» по ул. Переселенческой, 100 и Углеуральской 25, их строительство будет завершено в первом полугодии. Дома по ул. Карпинского, 108 и 110а в ЖК «Триумф», а также долгострой Треста № 14 на Сокольской, 10б введут в эксплуатацию в третьем квартале. Дом в ЖК «Авиатор» на Старцева, 143 должны ввести в четвёртом квартале.

По жилому дому на ул. Декабристов, 97 федеральный фонд рассмотрит ходатайство властей Прикамья о выплатах дольщикам. Планируется, что решение будет принято до конца апреля на условии увеличения краевой доли софинансирования. Так, вместо стандартной пропорции 75/25% финансирование будет реализовано в пропорции 32/68%, где 68% — доля средств краевого бюджета. При этом после реализации объекта край получит эти 68% от стоимости реализации имущества.

Всего с 2019 года в Единый реестр проблемных объектов было включено 72 многоквартирных дома, из них 54 были остановлены по причине банкротства застройщиков и в 18 были нарушены сроки ввода в эксплуатацию более чем на полгода. Пострадали более 5,5 тыс. человек. В рамках господдержки 29 долгостроев были завершены. Дольщики ещё 34 объектов получили денежные возмещения, земельные участки под ними реализуются на торгах.

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