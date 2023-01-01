Пермский край выделит средства на выплаты дольщикам долгостроя за «Олимпией» Людей просят принять консолидированное решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На встрече с дольщиками долгостроя на ул. Декабристов, 97 в Перми краевые власти заявили, что готовы выделить необходимые средства на компенсационные выплаты вне зависимости от процента софинансирования из федерального фонда. Об этом в своём тг-канале сообщил председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья, внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«На встрече с дольщиками обсудили варианты развития событий, и сейчас ждём консолидированной позиции от них: продолжать строительство объекта с новым подрядчиком или запустить процесс выплаты денег», — написал Черепанов.

Напомним, на прошлой неделе губернатор анонсировал расторжение договора с казанским подрядчиком ООО «СФ Основание», с которым в 2022 году федеральный Фонд развития территорий заключил договор. Согласно документу, стройка объекта должна была завершиться через 15 месяцев, в конце этого года.

Тем временем дольщики дома на Декабристов, 97 записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нём они сообщили, что строительство здания ведётся уже 15 лет, и попросили главу государства принять меры к Фонду развития территории и защитить их права.

Видео заканчивается тем, что люди хором кричат: «Мы требуем выплаты, выплаты, выплаты!».

Добавим, что квартиры в доме или компенсаций ждут 146 дольщиков.

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