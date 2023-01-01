Максим Артамонов В Пермском крае остаётся 21 долгострой Губернатор Пермского края рассказал по достройке проблемных домов в регионе Поделиться Твитнуть

В ходе прямого эфира на своей странице в соцсети ВКонтакте губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, как решается вопрос о достройке проблемных домов в регионе.

«Для нас проблема не будет закрыта, пока каждый из дольщиков не решит эту проблему и не восстановит свои права. Поэтому всё не гладко, есть сложности, но мы их преодолеваем», — сказал губернатор.

Глава Прикамья сообщил, что в 2020 году в реестре проблемных значились 60 домов, сейчас их 21. Из них часть достраивается, а по части будет приниматься решение о выплатах, но это зависит от федерального фонда развития территорий. .

«В этом году была закончены работы по двум объектам — ул.Кировоградская, 68а и ул.Юнг ПРикамья, 14. Очень скоро мы передадим ключи всем собственникам квартир. Четыре объекта находятся в высокой степени готовности. Часть домов будет достроена до конца этого года, часть — перейдёт на первый квартал 2024 года. Это Переселенческсая, 98,100, Углеуральская, 25 Карпинского, 112а — эти дома в ближайшее время постараемся достроить и передать ключи людям. Ещё четыре объекта ведутся также в графике. Улица Сокольская, 10Б, Карпинского, 108, 110а и Старцева, 143», — рассказал Махонин, отметив, что власти «будут стараться в следующем году их завершить».

Кроме того, сейчас решается вопрос о выплатах дольщикам на проблемных объектов по адресам: ул.Ким, 14 Екатериниская, 175, Кабельщиков, 25 и 27, и Кедровая, 18, 20 (Култаево). По словам губернатора, краевые власти ждут решения от фонда развития территории о замене застройки на выплаты.

Губернатор также прокомментировал вопрос дольшиков по объекту на проспекте Декабристов, 97, который поступил ему в соцсетях.

«Здесь действительно есть сложности. Подрядчик не исполняет свои обязательства по стройке. Я сегодня утром и вчера общался в одной из дольщиц. Мы разговаривали о том, что нужно менять подрядчика. Надеемся, что в 2024 году дом будет достроен», — пояснил Махонин.

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