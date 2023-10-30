Максим Артамонов Сроки сдачи долгостроя за бассейном «Олимпия» в Перми сорваны Дольщики попросили губернатора вмешаться в ситуацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дольщики долгостроя на пр. Декабристов, 97 в Перми (за бассейном «Олимпия») обратились к губернатору Пермского края и попросили решить вопрос с проблемным объектом. Они рассказали, что достройка идёт очень медленно. «Ведётся не достройка объекта, а имитация достройки», — считают дольщики. Об этом они написали на официальной странице Дмитрия Махонина ВКонтакте под постом о предстоящем прямом эфире с главой региона.

«Мы ждём своих квартир с 2009 года. В 2020 году Наблюдательный совет ФРТ (Фонд развития территорий - ред.) принял решение о достройке нашего дома. Согласно закону, передать ключи от квартир нам должны в срок 3 года — до 19 февраля 2024 года. Однако подрядчик сорвал сроки строительства, уже несколько месяцев на стройке работают всего несколько рабочих. И срок передачи квартир дольщикам, по данным Министерства строительства Пермского края, сдвинулся практически на год», — рассказали обманутые дольщики.

По их словам, региональный фонд и следком по региону сообщили, что по истечении срока в три года финансирование будет только по желанию ФРТ, так как в законе нет обязанности ФРТ строить за пределами трёх лет. 30 октября 2023 года губернатором в ФРТ было направлено ходатайство о пересмотре решения фонда — с достройки на выплату денежного возмещения. Однако ответ до сих пор не поступил.

В такой ситуации дольщики хотели бы получить свои выплаты до 19 февраля 2024 года, как ранее было обещано получить квартиры, и по среднерыночной стоимости соседнего жилья, как предусмотрено в законе.

«Если ФРТ примет решение о достройке за пределами установленного законами срока, от них необходимы письменные гарантии финансирования достройки. Мы убедительно просим Вашего срочного вмешательства в решение данного вопроса. Наши вопросы: 1) Когда будет получен ответ на Ваше ходатайство по долгострою на Декабристов, 97 от 30.10.2023? 2) Какие сроки получения денежных выплат либо ключей от квартир для дольщиков Декабристов 97?» — написали дольщики.

В комментариях дольщикам ответили представители краевого минстроя. По данным чиновников, сейчас ведётся достройка объекта, однако подрядчик существенно нарушает сроки.

«Было направлено ходатайство о смене способа восстановления прав дольщиков. Решение федерального Фонда развития территорий ещё не принято. В случае положительного решения дольщикам будут произведены выплаты. Если Фондом в пересмотре будет отказано, то будет решаться вопрос смены подрядчика», — отметили в пресс-службе минстроя.

Напомним, в конце сентября 2022 года в Перми был заключён контракт на достройку дома по ул. Декабристов, 97. Изначально прорабатывался вопрос о выплате компенсаций дольщикам этого дома, однако такую инициативу отклонили в Фонде развития территорий. Региональным властям было рекомендовано реализовать мероприятия, позволяющие завершить строительство дома в максимально короткие сроки.

Согласно заключённому контракту, завершить возведение проблемного дома подрядчик должен был за 15 месяцев. На проведение работ ранее была подготовлена проектная документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Квартиры в этом доме ждут 146 дольщиков.

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