Елена Синица В Перми заключили контракт на достройку дома на ул. Декабристов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми заключили контракт на достройку дома на ул.Декабристов, 97. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Изначально прорабатывался вопрос о выплате компенсаций дольщикам этого дома. Однако инициативу отклонили в Фонде развития территорий. Региональным властям было рекомендовано реализовать мероприятия, позволяющие завершить строительство дома в максимально короткие сроки.





Согласно заключённому контракту, завершить возведение проблемного дома подрядчик должен за 15 месяцев. На проведение работ объекта ранее была подготовлена проектная документация, которая уже получила положительное заключение госэкспертизы. Квартиры в этом доме ожидают 146 дольщиков.





В целом же в регионе сейчас имеется 42 проблемных объекта. По всем приняты решения о способе восстановления прав граждан К достройке приняты 22 дома, квартиры в которых ожидают порядка 2,5 тыс. человек, говорят в ведомстве.

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