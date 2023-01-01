Максим Артамонов В Перми достраивать проблемный дом на улице Сокольской будет новый подрядчик Прежний нарушил график строительных работ Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В министерстве строительства Пермского края рассказали о дальнейшей судьбе строящегося дома по ул. Сокольской, 10б в Кировском районе Перми. У этого объекта будет новый подрядчик. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Ранее дольщики этого долгостроя, который возводил обанкротившийся Трест № 14, написали открытое письмо региональным властям, в котором рассказали о затягивании строительных работ со стороны подрядчика. На сегодняшний день жильё в долгострое ждут 317 дольщиков.

В ведомстве пояснили, что управляющий советом регионального Фонда защиты прав дольщиков Павел Черепанов и представители Фонда провели встречу с инициативной группой дольщиков. По состоянию на май 2023 генподрядчик демонтировал внутренние перегородки и оконные блоки, сделал конструкции пола на техническом этаже. Начались работы по кладке внутренних стен и перегородок, приступили к демонтажу кровельного пирога. При этом в региональном фонде признали значительное нарушение графиков строительных работ.

Как сообщили в фонде защиты прав дольщиков, до конца месяца проводятся все необходимые процедуры для заключения нового договора, и будет определён новый подрядчик. Ведутся переговоры с несколькими подрядными организациями — оценивается их финансовое состояние и опыт в успешной достройке проблемных объектов.

На момент заключения договора уже будет сформирован новый график работ, и все графики работ будут опубликованы на сайте Фонда.

Напомним, в начале этого года региональный фонд защиты прав дольщиков заключил договор о завершении долгостроя Треста № 14 по ул. Сокольской, 10б в Перми с ООО СФ «Основание». Общая площадь жилого здания — 26 тыс. кв. м. На выполнение работ давалось девять месяцев.

Дом должен состоять из двух блоков-секций, в нём разместится 359 квартир.

Власти заявляли, что дом по ул. Сокольской, 10б планируется достроить в 2024 году. Недостроенный дом Пермскому фонду защиты прав дольщиков передал обанкротившийся Трест № 14, в отношении которого было открыто конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере 200 млн руб.

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