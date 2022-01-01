«Трест №14» передал Пермскому фонду защиты прав дольщиков недостроенный дом Многоэтажку должны завершить в 2024 году Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий публичного акционерного общества «Строительно-монтажный трест №14» Олег Касьянов сообщил, что в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от 27 сентября 2022 года право аренды земельного участка площадью 8 тыс. кв. м по адресу: Пермь, ул. Сокольская, 10б, и находящегося на нём недостроенного многоквартирного дома передано «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края». Информация появилась на ЕФРСБ.

Ранее глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании краевого правительства сообщил, что дом по ул. Сокольской, 10б планируется достроить в 2024 году. Тогда он отметил, что объект ещё не передан федеральному фонду для завершения.

Конкурсное производство в отношении строительной организации «Трест №14» было открыто в 2021 году из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

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