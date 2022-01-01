Алёна Морозова Долгострою дали шанс В 2023 году в Пермском крае должны завершиться работы на 20 долгостроях Поделиться Твитнуть

В 2022 году в Прикамье будут сданы три дома-долгостроя. В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 20 долгостроев, ещё два будут достроены в 2024 году. Об этом сообщили в краевом минстрое.

Всего в Пермском крае 46 долгостроев, из которых собственники 19 объектов получат денежные компенсации за свои квартиры. По четырём объектам решение пока не принято. Таким образом, в регионе в 2024 году должны решить проблемы 3,5 тыс обманутых дольщиков. При этом сдачу жилья в эксплуатацию ожидают более 2,5 тыс человек, а остальные получат денежные компенсации. Более 800 обманутых дольщиков их уже получили.

«Всего до конца 2024 года на реализацию мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства заложили в краевом бюджете порядка 2,5 млрд руб. Нам удалось исключить из Единого реестра проблемных объектов 19 домов в Перми, Чайковском, д. Кондратово и с. Култаево. Сейчас в регионе 46 долгостроев по 42 из них — принято решение о достройке или выплате возмещений», — прокомментировал ситуацию губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

23 долгостроя находятся на разных стадиях проведения работ по их достройке. По 10 домам получены положительные заключения от госэкспертизы на завершение работ по достройке. В планах в текущем годы начать строительно-монтажные работы на 12 объектах. Ещё три дома будут достроены, из которых два компаниями-девелоперами.

Глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании краевого правительства озвучил конкретные сроки ввода ряда объектов. Многоквартирный дом на ул.Революции, 2а в Перми планируют ввести в эксплуатацию в августе 2022 года, жилой комплекс на ул.Решетникова, 18 — в IV квартале 2022 года. Многоквартирный дом на ул.Кузнецкой, 43 («Классик») передан в работу компании СК «Аркада».

«В этом году мы должны достроить один дом на ул. Толмачева, 15 — один из самых известных долгостроев, — отметил Андрей Колмогоров. — Основной объем работ придется на 2023 год — мы завершим строительство 20 домов. В 2024 году необходимо сдать еще два дома: по ул. Старцева, 143 («Камская долина») и Сокольской, 10б, — обращаю внимание, что этот объект еще не передан федеральному фонду для завершения», — рассказал Андрей Колмогоров.

Напомним, что в начале 2020 года в реестр проблемных домов Пермского края были включены шесть десятков объектов, что на 14% больше показателя середины 2022 года. Сокращения удалось достичь благодаря субсидиям на достройку гражданам, займам девелоперам на завершение работ, а также работе конкурсных управляющих застройщиков-банкротов. Последние реализовав имущество должников, выплатили средства дольщикам.

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