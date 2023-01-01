Выбран подрядчик для завершения долгостроя на улице Сокольской в Перми Договор будет заключён с ООО СФ «Основание» не позднее 14 февраля Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Региональный фонд защиты прав дольщиков подвёл итоги конкурса на выполнение комплекса работ по завершению строительства 18-этажного многоквартирного жилого дома по ул. Сокольской, 10б в Кировском районе Перми.

Победителем признан коллективный участник в составе двух ООО: СФ «Основание» и «СМП-3000». Не позднее 14 февраля будет заключён договор с ООО СФ «Основание», являющимся лидером коллективного участника. Об этом сообщают в минстрое.

Согласно техническому заданию, общая площадь жилого здания составит 26 тыс. кв. м. Дом должен состоять из двух блоков-секций, в нём разместится 359 квартир. На выполнение работ выделяется девять месяцев.

Ранее глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании краевого правительства сообщил, что дом по ул. Сокольской, 10б планируется достроить в 2024 году.

Напомним, недостроенный дом Пермскому фонду защиты прав дольщиков передал обанкротившийся «Трест №14».





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