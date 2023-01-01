Достройка дома на ул. Старцева, 143 в Перми идёт по графику Квартиры ждут более 300 дольщиков Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Свердловском районе Перми на ул. Старцева, 143 активно продолжаются работы по достройке дома. Подрядчик завершил монолитные работы по устройству каркаса здания, сообщили в краевом минстрое.

На данный момент строители активно занимаются укреплением каменной кладки внешних стен здания. Этот этап работ требует наибольшего числа рабочих, поэтому ежедневно на объекте трудится более 40 каменщиков. Согласно информации подрядчика, в ближайшем будущем их число будет увеличено до 60 человек.

Кроме того, в рамках работ на объекте происходит установка оконных и дверных конструкций, проводится утепление балконов и переходных лоджий, а также производится монтаж внутридомовой системы отопления с установкой батарей. Также подготовлено помещение для индивидуального теплового пункта. В настоящее время подрядчик приступает к устройству кровли. Все эти работы выполняются с целью закрыть тепловой контур к наступлению зимнего периода, чтобы осуществлять внутренние работы в доме при комфортных температурах. Планируется, что запуск тепла будет проведён генеральным подрядчиком в ноябре текущего года.

Напомним, что в июне Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края заключил договор с пермской компанией ООО СК «ТехСтрой», которая завершит строительство 21-этажного дома в жилом комплексе «Авиатор» в Свердловском районе Перми.

Этот дом является вторым по количеству квартир, который был передан для достройки в регионе. Общая площадь жилого здания составляет более 28 тыс. кв. м, а количество квартир составляет 340. Более 300 дольщиков ожидают завершения строительства данного дома.

Достройка зданий осуществляется с применением механизмов федерального фонда развития территорий. Помимо дома на улице Старцева, строительно-монтажные работы также проводятся на еще десяти объектах, где задерживается сроки строительства.

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