В Перми ввели в эксплуатацию 15-этажный долгострой в ЖК «Весна» Первые жильцы уже получили ключи Поделиться Твитнуть

В Перми в жилом комплексе «Весна» на ул. Переселенческой, 98 введён в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Первым собственникам квартир ключи начали передавать 20 марта, сообщили в краевом министерстве строительства. Всего в 15-этажном доме общей площадью 6,5 тыс. кв. м поселятся 117 дольщиков.

Собственники квартир уже получили уведомления о завершении строительства дома и открытии записи на приёмку жилья. Представители регионального фонда защиты прав граждан-участников строительства добавили, что в настоящее время готовятся графики передачи помещений.

Напомним, ранее ЖК «Весна» возводил застройщик «Камская долина». В 2018 году он был объявлен банкротом, так и не успев достроить дома по ул. Углеуральской, 25 и ул. Переселенческой, 98 и 100.

В ближайшее время планируется ввод ещё двух домов в этом же жилом комплексе. В настоящее время проходят итоговые проверки инспекции строительного надзора.

Ранее ключи от квартир начали получать дольщики дома по ул. Карпинского, 112а. Всего работы по завершению долгостроев в Перми проводятся региональным фондом ещё на шести объектах. До конца 2024 года прогнозируется восстановление прав 1823 дольщиков и исключение из ЕРПО всех проблемных объектов Пермского края.

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