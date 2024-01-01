Алёна Бронникова В Перми ввели в эксплуатацию долгострой на Карпинского, 112а Дольщики ожидали новое жильё 10 лет Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми ввели в эксплуатацию долгострой жилого комплекса «Триумф Квартал 2. Вторая очередь» по ул. Карпинского, 112а. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вручение ключей первым собственникам состоялось 14 марта. В скором времени в новый 24-этажный дом переедут 170 дольщиков. Всего в здании расположены 184 квартиры, общая жилая площадь составила около 9 тыс. кв. м. Дольщики ожидали новые квартиры в этом доме 10 лет.

По словам министра строительства Пермского края Артёма Габдрахманова. присутствовавшего на вручении ключей, региональный Фонд защиты прав дольщиков и краевые власти организовали деятельность в отношении каждого строящегося проблемного дома. В рамках штабного режима проводят совещания для скорейшего завершения работ на каждом из них.

«В конце 2023 года были введены в эксплуатацию два жилых дома в правобережной части — на ул. Кировоградской и на ул. Юнг Прикамья. Сейчас завершается уже передача дольщикам ключей от квартир. И буквально вчера было получено заключение о соответствии ещё одного построенного объекта техническим регламентам. Это объект по улице Переселенческой, 98 в ЖК "Весна"», — добавил он.

ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» начал строить дома по ул. Карпинского, но в 2018 году был объявлен банкротом. Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о завершении строительства по ул. Карпинского, 108 и 110а и о выплате компенсации дольщикам по ул. Норильской, 4аа. В июне 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил договор с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по ул. Карпинского, 112а. Прокуратура взяла на контроль достройку четырёх долгостроев.

В октябре 2022 года суд признал виновным председателя правления ЖСК в злоупотреблении полномочиями. Потерпевшими были признаны почти 600 дольщиков. В суде было установлено, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года обвиняемый в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.

По информации краевого правительства, в ближайшее время ожидается ввод ещё двух объектов. Работы по завершению долгостроев проводятся региональным фондом на шести объектах в Перми. До конца года планируется восстановить права 1 823 дольщиков и исключить из ЕРПО все проблемные объекты.





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