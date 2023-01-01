Алёна Бронникова Прокуратура Перми взяла под контроль строительство объектов ЖК «Триумф Квартал 2» Работы ведутся по четырём адресам Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

Прокуратура Перми взяла на себя контроль за работами по возведению долгостроев по пр. Декабристов, 97, ул. Карпинского, 108, 110а и 112а. Telegram-канал «Прокуратура Пермского края» сообщает, что прокурор Индустриального района Роман Владимиров проверил объекты совместно с представителем Фонда защиты прав граждан.

«Прокурор Индустриального района Перми Роман Владимиров выехал с целью проверки на строящиеся жилые объекты. Указанные дома строятся уже длительные сроки, в связи с чем обусловлена необходимость их надзорного сопровождения», — уточняют в надзорном органе.

Подрядчику внесено представление из-за нарушения сроков проведения работ. Ход строительства взят прокурором на личный контроль.

Напомним, строительство ЖК «Триумф», ЖК «Пермские высоты» и ЖК «Компаунд «Живаго» реализовывалось в рамках проекта ГК «Классик» с 2014 года. Генеральный директор компании Василий Боровцов был задержан в 2017 году и в 2020-м осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Работы на объектах были приостановлены, а дочерние компании объявили о банкротстве.

ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» начал строить дома по ул. Карпинского, но в 2018 году был объявлен банкротом. Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о завершении строительства по ул. Карпинского, 108 и 110а и о выплате компенсации дольщикам по ул. Норильской, 4аа. В июне 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил договор с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по ул. Карпинского, 112а.

В октябре 2022 года суд признал виновным председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Всего потерпевшими признаны почти 600 дольщиков. В суде было установлено, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года обвиняемый в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.

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