В Перми продаётся участок земли под недостроенным ЖК «Триумф Квартал 2» Начальная цена объекта — 9,25 млн руб. Поделиться Твитнуть

Фото из конкурсной документации, сайт "Сбербанк-АСТ"

Созданный федеральным правительством Фонд развития территорий реализует на аукционе право заключения договора купли-продажи территории по ул. Карпинского, 114 с недостроенным домом жилого комплекса «Триумф Квартал 2». Согласно информации на сайте «Сбербанк-АСТ», начальная цена земельного участка составляет 9,25 млн руб.

Аукцион пройдёт 11 июля, победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. Заявки принимаются до 10 июля, итоги подведут 18 июля.

По информации из опубликованных документов, площадь участка составляет 3,85 тыс. кв. м, вид разрешённого использования — строительство многоквартирных жилых домов, отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах. На его территории расположен недостроенный объект, который планировалось возвести общей площадью 10,18 тыс. кв. м, высотой в 20 этажей. Степень его готовности оценивается в 2%.

Право собственности находится у Фонда развития территорий на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 декабря 2022 года. По сведениям выписки из Единого госреестра выписки, на земельном участке находятся объекты недвижимости с присвоенными им кадастровыми номерами. Фактически они там отсутствуют.

Напомним, строительство ЖК «Триумф», ЖК «Пермские высоты» и ЖК «Компаунд Живаго» реализовывалось в рамках проекта ГК «Классик» с 2014 года. Генеральный директор компании Василий Боровцов был задержан в 2017 году и в 2020 осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Работы на объектах были приостановлены, а дочерние компании объявили о банкротстве.

ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» начал строить дома по ул. Карпинского, но в 2018 году был объявлен банкротом. Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о завершении строительства на ул. Карпинского, 108 и 110а и выплаты компенсации дольщикам дома по ул. Норильской, 4аа. В июне 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил договор с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по дому на ул. Карпинского, 112а.

В октябре 2022 года суд признал виновным председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Всего потерпевшими признаны почти 600 дольщиков. В суде было установлено, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года обвиняемый в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.





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