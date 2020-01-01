В Перми решено достроить два проблемных дома в ЖК «Триумф» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о восстановлении трёх проблемных домов Перми, в ЖК «Триумф». Здания на ул. Карпинского, 108, 110а решено достроить, а дольщикам дома на ул. Норильской, 2аа выплатят компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ближайшее время в отношении домов по ул. Карпинского, 108, 110а между федеральным и региональным фондами защиты прав дольщиков будет заключено соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства. Здания должны быть достроены в течение трёх лет.

Что касается дома на ул. Норильской, 2аа, то федеральным фондом будет произведен расчёт суммы выплат индивидуально для каждого дольщика. Компенсацию рассчитают исходя из рыночной стоимости квадратного метра.



О старте приёма заявлений на выплату сообщат дополнительно.

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