Дольщики дома по ул. Норильской, 4аа в Перми получат компенсации Денежное возмещение получат 75 граждан Поделиться Твитнуть

Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций дольщикам дома по ул. Норильской, 4аа в Перми. Денежное возмещение получат 75 граждан, об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.





Для того чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо обратиться с заявлением в федеральный фонд. Информацию о старте выплат опубликуют на сайте фонд214.рф в ближайшее время. Там же можно записаться на удобные дату и время для подачи заявлений на компенсацию, либо по телефону горячей линии: 8-800-7007-214.





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что по поручению президента РФ перед регионом стоит задача решить проблемы всех обманутых дольщиков. «Необходимо восстановить права всех жителей, вложившихся в строительство домов, но не получивших свои квартиры. Эта работа ведётся как на федеральном, так и на региональном уровне. В целом эту задачу держим на постоянном контроле, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру, либо не получит компенсацию. И, конечно, мы рассчитываем на то, что больше таких долгостроев в регионе не будет», — отметил Дмитрий Махонин.





По данным краевого минстроя, в Прикамье в Единый реестр проблемных объектов включены 47 домов. По каждому из них в настоящее время приняты решения о достройке или выплате компенсаций участникам долевого строительства.





По 23 домам уже предоставлены денежные возмещения. Из них порядка 800 дольщикам выплачены компенсации на общую сумму 1,5 млрд руб. Кроме того, в 2021 году восстановлены права 1247 человек, из них 929 получили свои квартиры.





В настоящее время своё жилье ожидают более 2,5 тыс. жителей Пермского края. При этом уже ведётся работа по достройке дома по ул. Толмачёва, 15, сдача которого планируется в четвёртом квартале этого года. Кроме этого, завершены конкурсы на достройку объектов по ул. Кировоградской, 68а и Декабристов, 97. Ожидается подписание договоров.





Отметим, актуальная информация о ходе работ публикуется на сайте Фонда fond214pk.ru. Задать вопросы всегда можно по телефону +7 (342) 2-070-311 или по электронной почте info@fond214pk.ru.









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