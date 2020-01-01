Начались подготовительные работы по достройке дома в ЖК «Триумф» На объект вышел проектировщик ООО «Институт Пермский Промстройпроект» Поделиться Поделиться Твитнуть

Карпинского, 112а

permkrai.ru

Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил договор с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по дому на ул. Карпинского, 112а (ЖК «Триумф») в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Цена контракта — 12,7 млн руб. Срок действия — 8 месяцев. За это время проектировщик должен провести весь цикл работ и получить положительное заключение Госэкспертизы. На основании полученной информации будет разработан проект достройки.

После сдачи объекта в эксплуатацию 166 квартир будут переданы дольщикам.

Это уже восьмой проблемный дом, по которому заключён контракт на проектирование. Проектировщики также работают на объектах на ул. Юнг Прикамья, 14, проспекте Декабристов, 97, ул. Екатерининской, 175, ул. Адмирала Ушакова, 34 и ул. Кировоградской, 68а.

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