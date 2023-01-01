Алёна Бронникова В Перми выставлен на продажу ещё один участок земли под недостроенным ЖК «Триумф Квартал 2» Начальная цена объекта — 8,21 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото из конкурсной документации, сайт "Сбербанк-АСТ"

Федеральный Фонд развития территорий проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи территории по ул. Норильской, 4а с недостроенным домом жилого комплекса «Триумф Квартал 2». Согласно информации на сайте «Сбербанк-АСТ», начальная цена земельного участка составляет 8,21 млн руб.

Аукцион пройдёт 13 июля, победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги подведут 20 июля.

По информации из опубликованных документов, площадь участка составляет 2,83 тыс. кв. м, вид разрешённого использования — строительство многоквартирных жилых домов, отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов капитального строительства нежилого назначения на нижних этажах. На его территории расположен недостроенный объект общей площадью 14,6 тыс. кв. м, высота которого запланирована в 20 этажей. Степень готовности оценивается в 5%.

Право собственности находится у Фонда развития территорий на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 16 декабря 2022 года. По сведениям выписки из Единого госреестра, на земельном участке находятся объекты недвижимости с присвоенными им кадастровыми номерами. Ранее на продажу был выставлен участок по ул. Карпинского, 114, на котором также было запланировано строительство дома в рамках жилого комплекса.

Напомним, строительство ЖК «Триумф», ЖК «Пермские высоты» и ЖК «Компаунд „Живаго“» реализовывалось в рамках проекта ГК «Классик» с 2014 года. Генеральный директор компании Василий Боровцов был задержан в 2017 году и в 2020-м осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Работы на объектах были приостановлены, а дочерние компании объявили о банкротстве.

ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» начал строить дома по ул. Карпинского, но в 2018 году был объявлен банкротом. Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о завершении строительства на ул. Карпинского, 108 и 110а и о выплате компенсации дольщикам дома по ул. Норильской, 4аа. В июне 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил договор с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по ул. Карпинского, 112а.

В октябре 2022 года суд признал виновным председателя правления ЖСК «Триумф. Квартал 2» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Всего потерпевшими признаны почти 600 дольщиков. В суде было установлено, что с апреля 2014-го по июнь 2017 года обвиняемый в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой организации.

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