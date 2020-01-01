Два дома на ул. Теплогорской в Перми достроят с помощью федеральных средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение достроить проблемные дома №20 и №22 на ул. Теплогорской. 168 дольщиков ожидают передачи квартир с 2013 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Четырехэтажные дома по ул. Теплогорской восемь лет назад строила компания ООО «СИМ», однако в 2015 году суд признал её банкротом. Как только был утверждён федеральный механизм поддержки дольщиков, Пермский край направил в Фонд ходатайство в отношении домов на ул. Теплогорской. Фонд счёл целесообразным их достроить.

Федеральным фондом уже принято решение о восстановлении прав почти трёх тысяч обманутых дольщиков в Пермском крае. Более 630 человек получили компенсации, 2,2 тыс. человек въедут в достроенные дома в 2023-2024 годах.

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