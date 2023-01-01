Два долгостроя на Карпинского в Перми сдадут в 2024 году Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

Достройка проблемных домов по ул. Карпинского, 108 и 110а в Индустриальном районе Перми должна завершиться к июню 2024 года. Об этом пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на начальника участка Ильмира Нусратуллина. К этому сроку на объектах по утверждённому графику закончится основное строительство и начнётся получение документов, разрешающих ввод в эксплуатацию.

В настоящее время в доме по ул. Карпинского, 110а ведутся монолитные, фасадные работы, монтаж внутренних перегородок. На 15-ти этажах закрыт тепловой контур. Отделочные работы стартуют после подачи отопления.

На объекте по ул. Карпинского, 108 монолитные работы ведутся на 13 этаже, монтируются внутренние перегородки на девятом. Ведётся монтаж отопления до 10 этажа, стартует монтаж оконных конструкций.

На площадках трудится 80 строителей.

Дома по ул. Карпинского, 108 и 110а достраиваются при поддержке Фонда защиты прав граждан-участников строительства Пермского края.





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