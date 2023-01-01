Алёна Бронникова Выручка Пермской судоверфи за год превысила 600 млн рублей По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 4,6 раза Поделиться Твитнуть

Пермская судоверфь / фото: flagman-news.ru

По итогам 2023 года выручка «Пермской судоверфи» составила более 600 млн руб., это в 4,6 раза выше, чем в прошлом году. Этот показатель в 2022 году составлял 130 млн руб. Соответствующую информацию опубликовало предприятие в своём Telegram-канале.

Итоги уходящего года также показали, что объём обработки металлопроката в этом году вырос с 900 до 1,5 тыс. тонн. Таким образом, показатель вырос в 1,6 раза. Также увеличился штат предприятия. В декабре 2022 года численность составляла 123 человека, к декабрю 2023 года штат вырос до 140 человек.

За минувший год предприятие отремонтировало четыре речных судна. Было построено 18 плавучих сооружений, в том числе три модульных причальных сооружения и остановочные комплексы для речного электротранспорта 10 Ecostation D10, пять Ecostation D16, которые были отправлены в Москву.

На уровне эскизных проектов разработаны контейнеровоз «Вишера», буксир-толкач «Кама», прогулочный теплоход «Парма», катамаран «Ермак» и плавучий причал «Губерния». В ноябре на «Транспортной неделе» компания презентовала проект «Губерния». Это плавучее сооружение предназначено для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, причаливания и осуществления посадки/высадки пассажиров на прогулочные электросуда типа «Москва», Ecocruiser и тому подобное. Оно будет оборудовано санузлом, кафе и кассами, Wi-Fi, креслами с USB-розетками для зарядки гаджетов. В конце ноября также был представлен проект «Вишера». Контейнеровоз будет относиться к сухогрузам класса «Волга—Дон Макс». Объём грузовых трюмов составит 11,5 тыс. кв. м, контейнеровместимость — 510 TEU.

Заказчикам в течение года было передано шесть больших аэротэнков, 16 малых и одна площадка тонкой очистки ТЭОС. В процессе строительства сейчас находятся 12 контейнеров для транспортировки карбида кальция.

В октябре стало известно о подписании договора целевого займа, согласно которому «Пермская судоверфь» получит льготное финансирование от Фонда развития промышленности РФ в размере 124 млн руб. Деньги пойдут на модернизацию производственных мощностей и закупку оборудования и станков.

Кроме того, в 2023 году предприятию официально присвоен статус резидента особой экономической зоны «Пермь». В рамках ОЭЗ планируется реализовать инвестпроект по модернизации производственных мощностей по выпуску речных и морских судов, остановочных и причальных комплексов, металлоконструкций. Общий объём инвестиций составит около 2,5 млрд руб.

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