Екатерина Артёмова Пермская судоверфь может начать строить грузовые суда Предприятие проектирует контейнеровозы Поделиться Твитнуть

Пермская судоверфь

Конструкторский отдел Пермской судоверфи (ПСВ) начал разрабатывать проекты судов-контейнеровозов, которые могут быть построены на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи. Первый из таких проектов ПСВ — контейнеровоз смешанного плавания («река-море») «Вишера».

«Вишера» будет относиться к сухогрузам класса «Волга—Дон Макс». Длина судна — 141 м, ширина — 16,9 м, осадка 3,6/5,2 м. Объём грузовых трюмов будет составлять 11,5 тыс. кв. м, контейнеровместимость — 510 TEU.

На судоверфи пояснили, что решение заняться проектированием таких судов было принято в связи с тем, что доля контейнерных перевозок в общем объёме грузоперевозок России постоянно растёт. Кроме того, в условиях развития новых транспортных маршрутов международного транспортного коридора «Север—Юг» суда-контейнеровозы становятся особенно актуальными.

Ранее Пермская судоверфь презентовала проект плавучего причала «Губерния» с панорамным остеклением, кафе и Wi-Fi.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.