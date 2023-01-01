Екатерина Артёмова Пермская судоверфь собирается строить причалы «Губерния» с кафе и Wi-Fi Свою новую разработку предприятие презентовало на «Транспортной неделе» Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

Пермская судоверфь (ПСВ) на «Транспортной неделе», которая проходит в Москве с 11 по 17 ноября, презентовала свой новый проект — плавучий причал «Губерния». Как сообщает пресс-служба ПСВ, это плавучее сооружение для комфортного ожидания пассажирами своего рейса, а также причаливания и осуществления посадки/высадки пассажиров на прогулочные электросуда типа «Москва», «Ecocruiser» и тому подобные.

Длина причала будет составлять 30 м, ширина — 10 м, средняя осадка — 0,8 м, пассажировместимость — до 120 человек. На «Губернии» будут санузел, кафе и кассы. Также причал будет оснащён Wi-Fi, креслами с USB-розетками для зарядки гаджетов, современной вентиляционной системой для поддержания комфортного микроклимата в любое время года и надстройку с панорамным остеклением, обеспечивающим обзор на 360°.

В Фонде развития Пермского края, курирующем работу ПСВ, отмечают, что создаваемыми судоверфью причалами и остановочными комплексами интересуются российские судоходные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Заинтересованность в сотрудничестве на «Транспортной неделе» проявила Кировская область.

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Сейчас предприятие выполняет межнавигационный ремонт судов, строит модульные причалы, производит металлоконструкции. Опыт сборки причалов для электросудов у ПСВ также есть — такой заказ судоверфь ранее выполняла для Москвы.

В октябре этого года стало известно, что в Прикамье также планируется запустить электросуда. Сейчас санкт-петербургская судостроительная верфь Emperium строит для региона скоростной электрокатамаран Ecocruiser. Предполагается, что судно будет курсировать по новому маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск.

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