Пермская судоверфь официально получила статус резидента ОЭЗ «Пермь» Общий объём инвестиций в площадку оценивается в 2,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

Пермской судоверфи официально присвоен статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь», об этом сообщается в telegram-канале судоверфи.

В рамках ОЭЗ предприятие собирается реализовать инвестпроект по модернизации производственных мощностей по выпуску речных и морских судов, остановочных и причальных комплексов, металлоконструкций.

Общий объём инвестиций в площадку составит порядка 2,5 млрд руб. К 2030 году на Пермской судоверфи планируется создать не менее 185 новых рабочих мест.

Напомним, три месяца назад Экспертный совет особой экономической зоны «Пермь» рассмотрел и одобрил пять заявок на получение статуса резидента ОЭЗ.

Кроме ООО «Пермская судоверфь», они поступили от АО «ОДК-Пермские моторы», Компании «СТЕЛЛА ПЛАСТИК», ООО «Форпласт» и Осенцовского сталепрокатного завода. Общие инвестиции потенциальных резидентов оценивались в 58,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что российское правительство в июле 2022 года одобрило создание на территории Прикамья Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Основная цель ОЭЗ — развитие стратегически важных отраслей экономики РФ и Пермского края за счёт обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций.

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