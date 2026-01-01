Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День театра и Ночь театра Афиша уикенда 27–29 марта

Всемирный день театра в ТТ встречает зрителей разнообразной афишей: можно сходить в театр всей семьёй, увидеть эскиз и премьеру, поиграть в интеллектуальную игру, попасть за кулисы и не только. Событий очень много. Эскиз спектакля «Последние» по пьесе Горького — суровый, но честный разговор о границах любви и цене безответности, история распада семьи. Режиссёр эскиза «Последние» — Илья Лямин. Спектакль Марка Букина «Покрышки» — это «читка-рейв», история взросления во дворах, окружённых панельными домами. Это история о времени, когда всё казалось возможным, но сделать ты ничего не мог. Это история о дружбе. О первой любви. О мечте. О невыносимо сложных вопросах и, конечно же, о смелости. Главный герой Аркаша живёт во дворе и по правилам двора. У него есть его пацаны, и вместе они тусят и делают свои «дела». Но однажды в жизни Аркаши появляется она, и вся его жизнь тут же меняется. Аркаша — совершенно неожиданно — решает стать музыкантом! Класс-концерт — первое выступление студентов второго курса специальности «Артист музыкального театра». Одним из предметов, которые изучают будущие актёры, является наблюдение. Объектом наблюдения студентов стали зарубежные и отечественные исполнители: Андреа Бочелли, Лайза Минелли, Мерилин Монро, Элвис Пресли, Дженнифер Лопес, Sia, Lizzo, Том Йорк, группы Ricchi e Poveri, Muse, «Комбинация» и «Кармен».

27 марта, во Всемирный день театра, в Пермской синематеке состоится показ мюзикла Театра-Театра «Винил». В главных ролях: Марат Мударисов, Анна Сырчикова, Анна Огорельцева. Спектакль получил пять национальных театральных премий «Золотая маска». Рок-н-ролльное фэнтези «Винил» — это путешествие по выдуманной советской стране. Здесь все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. Эта песня диктует жителям страны советов, как надо думать, делать и действовать. И вдруг под звуки единообразия рождаются другие мелодии: свежие, странные, непохожие, притягательные… Главные герои — «стиляги» — творят, ищут новое звучание и стиль. Их музыка бросает вызов привычным нотам, по которым живёт вся страна. После просмотра состоится встреча со звёздами спектакля — лауреатами «Золотой маски» Маратом Мударисовым и Анной Огорельцевой.

В программе «Ночи театрального искусства» в Пермской опере — несколько событий для зрителей разных возрастов. В 17:00 юных гостей театра ждёт мастер-класс с солистом оперы Сергеем Власовым: в живом и увлекательном формате дети 6-12 лет познакомятся с возможностями голоса и смогут попробовать себя в роли исполнителей. Поздно вечером пройдёт экскурсия «Закулисье: тайны театрального костюма», которую проведёт начальник костюмерного цеха Андрей Волосатых. Это возможность узнать, что происходит с театральными костюмами, когда их никто не видит, из чего на самом деле сделана балетная пачка и почему в ожидании спектакля она всегда висит «вверх ногами», почему в костюмах не используются застёжки-молнии и что делают костюмеры во время спектакля.

События начнутся с музыкально-поэтического вечера «Мой Серебряный век» путешествия в Серебряный век русской поэзии, в артистический подвал «Бродячая собака» и в «Башню» Вячеслава Иванова. Спектакль для детей «Жили-были тапочки» — постановка театра кукол «Тёплые уши»: волшебная история о домашних тапочках, которые всё время хотят быть кем-то другим и превращаются в различных персонажей, но в итоге решают остаться собой — милыми, добрыми, полезными тапочками. Мастер-класс по гриму «Грим: магия или искусство?» проведут художники по гриму и бутафории Александра Ахмарова и Андрей Волосатых. Спектакль Алисы Девятовой «Нет тела — нет дела» — трагифарс о том, как одно недоразумение может вызвать тотальный хаос в «приличном» обществе. Несколько пар друзей приглашены на юбилейный ужин, но вместо праздника попадают в абсурдный детектив. Светские приличия рушатся под лавиной нелепых слухов, хлопающих дверей и недомолвок.

В «Ночь театрального искусства» в Пермском театре кукол пройдёт «Путешествие в Закулисье» с Ольгой Янкиной. Участники ночной экскурсии смогут побывать на сцене и в куклохранилище, а также попробуют себя в роли настоящих артистов-кукловодов. Актриса-экскурсовод не просто проведёт участников по самым потаённым уголкам театра, но и расскажет, какими бывают куклы и как ими управляют, познакомит с основными театральными профессиями, откроет главные секреты закулисья. Путешествие будет интересно и детям, и взрослым — Ольга Анатольевна всегда говорит о сложных вещах легко, интересно и с любовью к своему делу. В послужном списке у актрисы более 200 ролей, богатая география фестивалей и гастролей, работа на радио и телевидении, а также преподавание актёрского мастерства будущим артистам-кукловодам.

«Звук растворяется» — это эксперимент в музыке, вдохновленный наследием Сергея Дягилева, цикл из сорока 60-секундных опер, созданных на основе единого композиторского промта. Все параметры — инструментальный состав, вокальная техника, ритмическая и гармоническая модель — восходят к музыкальным традициям определённых наций, а язык становится акустическим условием: системой ограничений, через которую проходит звук.

Программа концерта выстроена как путешествие сквозь разные грани барочной музыки. В первом отделении прозвучат духовные сочинения: мотет Антонио Вивальди, кантата № 51 Иоганна Себастьяна Баха и «Радуйся, Царица небесная» (Salve Regina) Джованни Баттисты Перголези — музыка, наполненная светом, сосредоточенностью и внутренней силой. Во втором отделении слушателей ждет светская барочная музыка — яркая, выразительная, полная движения и театральности. Прозвучат произведения Клаудио Монтеверди, Алессандро Страделлы, Иоганна Пахельбеля, Алессандро Скарлатти и Георга Фридриха Генделя. В концерте примут участие солисты оркестра и Пермской оперы: Наталья Кириллова (сопрано), Екатерина Проценко (сопрано), Федор Дмитриев (флейта), Сергей Разумов (флейта), Марина Захарова (скрипка), Кристина Лебедева (скрипка), Антон Одинцов (труба), Рустам Зиганшин (труба), а также приглашенные музыканты: Ася Гречищева (теорба), Олег Бойко (барочная гитара, теорбата). Весь вечер на сцене — камерный состав оркестра театра под управлением маэстро Владимира Ткаченко.

Главное событие фестиваля — благотворительная распродажа книг; все вырученные средства пойдут на развитие проекта помощи бездомным «Территория передышки». Кроме того, в программе: лекция «Додзинси: почему нас тянет к фанатскому творчеству», спикер — Павел Городецкий, художник манги; беседа «Как личный опыт превращается в книгу?», спикер — Юлия Никитина, автор комиксов; лекция «Комикс-адаптации: что, зачем и как», спикер — Харальд Бьёрнсон, сценарист, художественный переводчик; мастер-класс «Книга-оригами своими руками»; презентации новых романов Марии Полонской и Анны Лужбиной; а также аукционы, автограф-сессии, настольные и ролевые игры (в том числе «Подземелья и драконы», детская творческая мастерская от пространства «Тут», читки пермских текстов, работа книжных клубов.

В честь Дня кукольника и Дня театра в Пермской Арт-резиденции открылась большая театральная выставка, в которой представлены более 50 работ 15 авторов. Экспозиция охватывает художественные практики XX и XXI веков и подчёркивает особую связь изобразительного искусства с театром. На выставке представлены работы художников, чьи творческие биографии тесно связаны с театральным искусством: все они на протяжении многих лет сотрудничали с известными театрами страны. Посетители увидят произведения сценографии, живописи, скульптуры и театральных кукол. Пермский театр кукол представил персонажей пятнадцати своих спектаклей. Некоторые произведения специально созданы для этой выставки. Среди художников: Дмитрий Лапшин, Юрий Лапшин, Вера Лапшина, Александр Казначеев, Лариса Каменских, Слава Смирнов, Юрий Жарков, Елизавета Юшкова, Лидия Ерохина, Сергей Баричев, Владимир Смелков, Дмитрий Сергиенко, Виктория Ельцова, Юлия Забаштан, Анастасия Махнутина.

