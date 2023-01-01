Максим Артамонов В Пермском крае поддержаны проекты всех потенциальных резидентов ОЭЗ «Пермь» Инвестиции составят порядка 58,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

В Пермском крае состоялось заседание Экспертного совета Особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Пермь». Участники рассмотрели пять заявок на получение статуса резидента ОЭЗ и проанализировали проекты бизнес-планов предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В состав совета вошли эксперты из Минэкономразвития РФ и Высшей школы экономики, которые передали свои письменные мнения заочно, а также члены краевого правительства, представители ФНС, Пермской торгово-промышленной палаты, Регионального фонда развития промышленности и других организаций. Председателем совета выступил зампред краевого правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

В заседании также приняли участие представители потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Пермь»: АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Пермская судоверфь», Компания «СТЕЛЛА ПЛАСТИК», ООО «Форпласт» и «Осенцовский сталепрокатный завод».

Напомним, в конце февраля первые пять проектов производств в ОЭЗ «Пермь» были одобрены. Краевые власти обещают, что инвестиции потенциальных резидентов составят порядка 58,7 млрд руб. и будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Согласно заключениям членов Экспертного совета, все предоставленные бизнес-планы соответствуют критериям оценки и единогласно поддержаны. Компании, подавшие заявки, получат статус резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Затем будет подготовлено и подписано Соглашение о промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Пермь» между резидентами, краевым минпромторгом и АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь».

В июле 2022 года российское правительство одобрило создание на территории Прикамья Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Основная цель ОЭЗ — развитие стратегически важных отраслей экономики РФ и Пермского края за счёт обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций.

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