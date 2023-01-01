Елена Синица В ОЭЗ «Пермь» одобрили первые пять проектов производств потенциальных резидентов Инвестиции могут достичь 58,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Одобрены первые пять проектов производств в Особой экономической зоне «Пермь». Инвестиции потенциальных резидентов составят порядка 58,7 млрд руб., будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на непростые экономические условия и ограничения товарных рынков, Пермский край продолжает наращивать инвестиционный потенциал.

«Особая экономическая зона – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в Особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире», – подчеркнул глава Прикамья.

Например, «ОДК-Пермские моторы» планирует строительство производственного комплекса по серийному изготовлению авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Компания «Форпласт» будет производить полиэтиленовые воски. Эта продукция применяется в дорожном строительстве, лакокрасочной промышленности, полимерной и других отраслях. Пермская судоверфь» запланировала модернизацию производственных мощностей по выпуску речных и морских судов, металлоконструкций, остановочных и причальных комплексов. «Осенцовский сталепрокатный завод» решил построить металлургический завод по производству арматуры для застройщиков из Прикамья и других регионов страны. Компания «Стелла групп» создаст производство экологически чистых изделий из ПВХ.





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