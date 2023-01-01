Алёна Бронникова Пермская судоверфь отправила в Москву ещё пять причалов для электросудов Инновационные комплексы начали устанавливать в столице с начала июня Поделиться Твитнуть

Фото из telegram-канала Антона Удальёва

В Москву отправлено ещё пять плавучих причалов для регулярного речного электротранспорта, изготовленных на Пермской судоверфи. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Новые плавучие причалы будут полностью интегрированы в систему Московского транспорта. Они, как и уникальные электрические суда, полностью российской разработки. Причалы экологичны, работают исключительно за счёт электричества и отвечают всем современным требованиям безопасности», - рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Инновационные остановочные комплексы оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров, кафе с панорамными окнами, санузлами, зонами отдыха и сетью Wi-Fi. Причалы проектировались специально для электросудов Ecobus. Сооружения предусмотрены не только для посадки и высадки пассажиров, но и для подзарядки электрических речных трамваев.

В начале мая этого года в Москву из Перми отправили пять причалов, в июне приступили к их установке. После этого было отгружено ещё пять сооружений.





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