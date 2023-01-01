Максим Артамонов Пермская судоверфь отгрузила ещё пять инновационных причалов в Москву Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

В Москву отправились пять причалов Ecostation, предназначенных для электросудов. А до конца лета по этому же маршруту отправят ещё пять. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края.

Остановки спроектированы специально для причаливания электросудов Ecobus, в зависимости от размеров они рассчитаны на 42 или 80 пассажиров каждая. Внутри размещаются буфеты, санузлы, встроенные в кресла USB-розетки, предусмотрена возможность подключения по wi-fi и другие современные решения.

Сейчас на Пермской судоверфи в строительстве причалов задействовано 250 рабочих, отметили в Фонде.

Напомним, в начале июня пермские причалы для электротрамвайчиков начали устанавливать на Москве-реке.

Новые остановочные комплексы оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров, кафе с панорамными окнами, санузлами, зонами отдыха и сетью Wi-Fi. В начале мая в Москву их было отправлено пять. Четыре из них — по 10 м в диаметре рассчитаны на 42 пассажира каждый, а один вмещает до 80 человек (16 м в диаметре). Сообщалось, что ещё 10 причалов планируется отправить летом.

Причалы проектировались специально для электросудов Ecobus. Возводимые сооружения предусмотрены не только для посадки и высадки пассажиров, но и для подзарядки электрических речных трамваев.

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