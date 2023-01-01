Алёна Бронникова В Москве установили первые причалы пермского производства для речных электросудов Всего будет установлено пять комплексов Поделиться Твитнуть

Фото из telegram-канала Антона Удальёва

В столице приступили к установке произведённых в Перми причалов для речных электротрамваев на Москве-реке. Фотографией поделился экс-глава инфраструктурного комитета Заксобрания Пермского края Антон Удальёв, который сейчас занимает пост замначальника департамента ЖКХ по вопросам дорожной деятельности в Москве.

«Пермские причалы на Москве-реке. В столице начали установку причалов для речных электротрамвайчиков. Производят всё это чудо на Пермской судоверфи. Пермяк пермяка увидит издалека», — написал он в своём telegram-канале.

Новые остановочные комплексы оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров, кафе с панорамными окнами, санузлами, зонами отдыха и сетью Wi-Fi. В начале мая в Москву их было отправлено пять. Четыре из них — по 10 м в диаметре рассчитаны на 42 пассажира каждый, а один вмещает до 80 человек (16 м в диаметре). Ещё 10 причалов планируется отправить летом.

Причалы проектировались специально для электросудов Ecobus. Возводимые сооружения предусмотрены не только для посадки и высадки пассажиров, но и для подзарядки электрических речных трамваев.

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