Пермская судоверфь отправила в Москву пять причалов для электросудов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) отгрузила в Москву новую партию из пяти остановочных комплексов для электросудов. В течение двух недель её доставят в столицу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Четыре из пяти причалов по 10 метров в диаметре рассчитаны на 42 пассажиров каждый, а один — вмещает до 80 человек (16 метров в диаметре). Согласно условиям контракта, на остановках для пассажиров предусмотрены буфеты, санузлы, встроенные кресла, USB-розетки, возможность подключения к wi-fi.

По словам члена Совета директоров ООО «ПСВ» Армена Арутюняна, в строительстве остановочных комплексов задействовано порядка 250 человек, 150 из которых — сотрудники Пермской судоверфи, остальные — персонал подрядных организаций.

Остановочные комплексы для электросудов изготовлены менее чем за полгода, а 10 причиалов, которые находятся в производстве, планируется отправить в столицу летом. Их также установят на Москве-реке, пояснил он.

Они проектировались специально для причаливания электросудов Ecobus. Возводимые сооружения предусмотрены не только для посадки и высадки пассажиров, но и для подзарядки электрических речных трамваев.

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