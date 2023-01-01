Максим Артамонов Антон Удальёв трудоустроился в правительстве Москвы Он будет работать замглавы департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства Поделиться Твитнуть

Экс-руководитель комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Антон Удальев официально начал работать в мэрии Москвы, заняв там пост замначальника департамента ЖКХ по вопросам дорожной деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.



К работе на новом месте бывший депутат Заксобрания Пермского края приступит 20 марта.



Напомним, 16 февраля на пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли отставку Антона Удальёва. Он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. О переходе Удальёва на новое место работы стало известно ещё в январе.



Антон Удальёв родился в 1983 году, имеет юридическое образование. В разные годы работал в региональном министерстве торговли, Агентстве по управлению имуществом Пермского края. В 2009 году назначен заместителем руководителя краевого Управления ФАС, а с 2013 года — и.о. руководителя Пермского УФАС России. На этом посту он сменил Дмитрия Махонина, который пошёл на повышение в федеральный аппарат ведомства.



В 2017 году Удальёва назначили и.о. заместителя председателя краевого правительства и руководителем Региональной службы по тарифам. В его ведении находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства и Региональной службы по тарифам.



В сентябре 2020 года на довыборах избран депутатом Законодательного собрания Пермского края по округу № 17. Через год был переизбран.

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