Елена Синица Краевой парламент принял отставку депутата Заксобрания Антона Удальёва Решение принято на пленарном заседании 16 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 16 февраля, проходит пленарное заседание Пермского краевого парламента. На нём, в частности, депутаты рассмотрели проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Антона Удальёва. Он сам написал соответствующее заявление. Депутаты приняли отставку депутата.

Напомним, Антон Удальёв был избран депутатом Законодательного собрания IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской и Горнозаводский округа).

Ранее сообщалось, что Антон Удальёв может трудоустроиться в правительство Москвы, заняв там пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

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