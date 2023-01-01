«Пермская судоверфь» получит заём на развитие в размере 124 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

Подписан договор целевого займа, согласно которому предприятие «Пермская судоверфь» (ПСВ) после предоставления банковской гарантии получит льготное финансирование от Фонда развития промышленности РФ в размере 124 млн руб. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК).

Деньги будут направлены на модернизацию производственных мощностей и закупку оборудования и станков.

«Это позволит существенно ускорить реализацию запланированной программы модернизации производственной площадки судоверфи и наладить выпуск продукции высокого уровня», — прокомментировали новость в ФРПК, назвав выделение средств вкладом в развитие судостроительной отрасли всего Прикамья.





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