Екатерина Артёмова Жителям Прикамья приходят фейковые сообщения от главы краевого мининформразвития Поделиться Твитнуть

фото: минсвязи Пермского края

В Telegram появился фейковый аккаунт министра информационного развития Пермского края Петра Шиловских. Как сообщает пресс-служба министерства, с него неизвестные начали рассылать сообщения жителям от лица министра.

Как следует из скриншотов переписок, опубликованных в официальном telegram-канале краевого мининформразвития, отправители сообщений спрашивают адресата, состоялся ли у него разговор с «начальником внутренней безопасности» министерства. Когда получатель даёт отрицательный ответ, сообщают, что начальник должен позвонить в ближайшее время, так как «у него есть вопросы».

«Просим быть осторожными, не вступать в разговор с подозрительными людьми в социальных сетях», — предупреждают в министерстве.

Напомним, сообщения якобы от имени чиновников пермякам рассылаются уже почти месяц. В конце октября такие сообщения начали поступать от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, позже — от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова и от главы министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья Артёма Балахнина. В начале этой недели жителям Перми писали от имени мэра Эдуарда Соснина. Во всех ведомствах предупреждали, что сообщения отправляют мошенники.





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