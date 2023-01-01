Алёна Бронникова Пермякам стали поступать фейковые сообщения от имени главы минЖКХ В ведомстве предупреждают о мошенниках Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Жители Перми снова стали получать сообщения якобы от представителей краевого правительства. На этот раз обращения идут от имени главы министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья Артёма Балахнина. Об этом предупреждает пресс-служба ведомства.

«От имени министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артёма Балахнина мошенники пишут в Telegram. В сообщениях злоумышленники пытаются войти в доверие и вежливо предупреждают о том, что нужно быть готовым к звонку из минЖКХ с просьбой о неразглашении информации», — предупреждает telegram-канал краевого минЖКХ.

Министерство ЖКХ Пермского края

Пермяков просят быть внимательными и проверять информацию.

Это уже не первый случай, когда от имени чиновников пермякам рассылаются подобные сообщения. Ранее сообщалось, что обращения поступают якобы от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой и начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова. И в краевом минтербезе, и в пермской мэрии, и в ИГЖН предупреждали, что сообщения отправляют мошенники.

Таким образом злоумышленники под видом представителей власти требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные. В краевом правительстве отмечают, что чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не просят деньги или личные данные под различными предлогами.





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