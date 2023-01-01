Власти Прикамья призвали не верить фейковым сообщениям в мессенджерах от якобы чиновников Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае участились случае нового вида мошенничества — жители стали получать сообщения от якобы представителей государственных органов через мессенджеры. Злоумышленники под видом чиновников требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные.

В telegram-канале краевого правительства в связи с этим опубликовали нескольких рекомендаций, которые помогут избежать подобных ситуаций. Во-первых, следует обратить внимание на никнейм — используемый злоумышленниками обычно состоит из бессмысленного набора цифр и букв, а номер телефона остается скрытым. Во-вторых, чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры, вместо этого для общения с гражданами существуют приемные часы, чат-боты для обратной связи и официальные государственные страницы в социальных сетях. В-третьих, представители органов власти никогда не будут просить деньги или личные данные под различными предлогами.

«Если вам написал якобы сотрудник госорганов или администрации, это повод насторожиться», — предупреждает издание.

Ранее сообщалось, что гражданам стали поступать сообщения якобы от министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, в которых говорилось, что человеку должен позвонить сотрудник министерства. Затем начали приходить сообщения якобы от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой. В них сообщалось, что она пишет «по важному вопросу» и «объяснит всё позже». Потом жителям Прикамья начали поступать в telegram сообщения якобы от начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова. И в краевом минтербезе, и в пермской мэрии, и в ИГЖН предупреждали, что сообщения отправляют мошенники.





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