Жителям Перми начали поступать фейковые сообщения от главы минтербеза Поделиться Твитнуть

фото: минтеребез Пермского края

В субботу, 21 октября, от имени министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова жителям Перми начали поступать сообщения в Telegram. В них указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

«По данному факту сообщаем, что у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети ВКонтакте https://vk.com/vbatmazov, - поясняется в минтеребезе. - Так же информация от его имени размещается в официальных аккаунтах Министерства территориально безопасности Пермского края в телеграм, Вконтакте, Одноклассниках и на сайте Министерства».

В сообщении пресс-службы также содержится просьба: в случае, если кому-то поступит звонок или сообщение от имени министра тербезопасности Виктора Батмазова, то нужно позвонить по телефону 8 342 217-72-90 и уточнить информацию.





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