Екатерина Артёмова Жители Прикамья начали получать фейковые сообщения от имени начальника краевой ИГЖН В ведомстве заявили, что так действуют мошенники Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жителям Прикамья начали поступать в Telegram сообщения якобы от начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова. Об этом говорится в официальном telegram-канале краевой ИГЖН.

В сообщениях мошенники предупреждают получателя о том, что ему нужно быть готовым к звонку из минЖКХ, и просят не разглашать эту информацию.

«Будьте, пожалуйста, внимательны! Данный аккаунт не имеет никакого отношения к Александру Евсюкову», — отметили в пресс-службе инспекции.

Это уже третий случай, когда от имени чиновников пермякам рассылаются подобные сообщения. Ранее стали поступать сообщения якобы от министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, в которых тоже говорилось, что человеку должен позвонить сотрудник министерства. Затем начали приходить сообщения от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой. В них сообщалось, что она пишет «по важному вопросу» и «объяснит всё позже». И в краевом минтербезе, и в пермской мэрии также предупреждали, что сообщения отправляют мошенники.

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