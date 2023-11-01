Максим Артамонов Жителям Перми стали поступать фейковые сообщения от замглавы города В мэрии предупреждают о мошенниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сети появилась информация о том, что пермякам в Telegram начали поступать сообщения якобы от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. Об этом говорится в официальном telegram-канале мэрии.

«Данный аккаунт не принадлежит Ольге Николаевне. Будьте внимательны, проверяйте всю информацию», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, это уже не первый случай, когда от имени чиновников пермякам рассылаются подобные сообщения. Так, 21 октября сообщения жителям поступали от имени министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова. В них говорилось, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства.

В пресс-службе минтербеза тогда попросили всех, кому поступит звонок или сообщение от имени министра тербезопасности, позвонить по тел. 8 (342) 217-72-90 и уточнить информацию.

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